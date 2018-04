Trump célèbre la «révolution» contre les lois «sanctuaires» de Californie

Le très conservateur comté d'Orange a déposé au tribunal une motion il y a trois semaines pour soutenir la plainte du département fédéral de la Justice exigeant l'annulation des lois sanctuaires, pour motif qu'elles nuisent à la sécurité du pays.

San Diego est le deuxième comté le plus peuplé de Californie après celui de Los Angeles, et son comité de surveillance, où siègent une majorité de républicains, a voté mardi.

Dix autres petites villes californiennes se sont jointes à la demande du gouvernement fédéral.

La Californie, État le plus peuplé du pays et bastion démocrate, est engagée dans un bras de fer légal et politique avec l'administration fédérale sur l'immigration et l'environnement en particulier.

Lundi, le directeur adjoint de l'administration des douanes a notamment indiqué que le gouverneur californien Jerry Brown refusait les renforts militaires promis par le président Donald Trump à la frontière avec le Mexique, jugeant que la mission que les autorités fédérales voulaient leur confier ne correspondait pas à ses critères.

Jerry Brown avait fait savoir la semaine dernière qu'il n'accepterait le déploiement de 400 militaires en Californie que s'ils combattaient la criminalité transnationale, et non l'immigration clandestine.

La Garde nationale, un corps de réserve de l'armée qui est déjà intervenu à la frontière en 2006, 2008 et 2010, a déployé quelques 960 militaires dans les États frontaliers d'Arizona, Nouveau-Mexique et Texas, tous trois gouvernés par des républicains.