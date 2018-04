Le gouverneur de Floride Rick Scott candidat au Sénat américain

Âgé de 65 ans, l'ancien homme d'affaires multimillionnaire a occupé le devant de la scène après la fusillade mortelle à l'école de Parkland, au nord de Miami, qui avait fait 17 morts le 14 février. Dans un État qui détient le record du nombre de permis de port d'armes, il a promulgué face à la pression des lycéens rescapés une loi renforçant les contrôles sur les ventes d'armes à feu, comme le relèvement de 18 à 21 ans de l'âge légal pour acheter une arme.

Il avait également été très présent lors du passage de l'ouragan Irma, qui a fait au moins 72 morts en septembre 2017 dans son État.

En annonçant sa candidature à Orlando, il a qualifié le monde politique à Washington de «désastre» et dénoncé ses «dysfonctionnements» en raison de «vieilles idées fatiguées».

Rick Scott n'a pas fait mention du président Donald Trump ou dit s'il soutenait sa politique. Après Parkland, il s'était publiquement opposé à la proposition de M. Trump d'armer les enseignants en réponse aux fusillades qui endeuillent régulièrement les écoles américaines.

M. Scott, en poste depuis 2011, n'avait plus qu'un an avant la fin de son second mandat.

Un tiers des sénateurs seront renouvelés lors des élections du 6 novembre. Les républicains y disposent d'une courte majorité (51 sièges contre 49 aux démocrates).