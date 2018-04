Prostitution: le FBI ferme le site Backpage

Agrandir

Les tentatives pour se connecter à www.backpage.com ou www.backpage.ca menaient à un communiqué de la police fédérale américaine et de plusieurs autres agences gouvernementales, avec le message suivant : « Backpage.com et ses sites affiliés ont été placés sous séquestre par le FBI, le Service d'inspection de la poste américaine et la Division criminelle de l'IRS [fisc américain, NDLR] ».

CAPTURES D'ÉCRAN BACKPAGE.COM