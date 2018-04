Donald Trump poursuit sa croisade contre les clandestins

Le Mexique et les démocrates ont fait les frais lundi des tweets furieux du président américain, apparemment mis hors de ses gonds par les images d'une «caravane» d'un millier de migrants déterminés à passer clandestinement du Mexique aux États-Unis.

Le «deal» sur l'immigration longtemps promis entre le président et le Congrès est tombé à l'eau en mars, ce que Donald Trump continue de mettre sur le dos des démocrates.

Il voulait un accord pour financer l'érection de son grand mur à la frontière mexicaine, en échange d'une régularisation d'une partie de la population clandestine présente aux États-Unis, environ 700 000 jeunes bénéficiaires d'un programme temporaire baptisé «DACA».

«DACA», créé en 2012 par Barack Obama, a été aboli en septembre par Donald Trump qui avait donné six mois au Congrès pour voter une loi donnant aux sans-papiers arrivés enfant sur le territoire américain (et potentiellement 1,8 million de personnes) un statut permanent.

Entre-temps, la justice a été saisie par les défenseurs de DACA... et le programme est dans les limbes, après deux décisions de tribunaux fédéraux en janvier et en février: les permis en cours, d'une durée de deux ans, restent valables jusqu'à leur date d'expiration et peuvent être renouvelés, mais aucune nouvelle demande n'est acceptée.

«DACA est mort, car les démocrates s'en fichaient ou n'ont rien fait», a accusé Donald Trump sur Twitter. «Il faut construire Mur et sécuriser nos frontières avec une loi sur la frontière en bonne et due forme. Les démocrates ne veulent Pas de Frontière, d'où la drogue et la délinquance!»