Trump: «une bonne chance» de voir Kim Jong-un abandonner ses armes nucléaires

Kim Jong-un et Xi Jinping.

Le président américain a également tweeté avoir reçu la veille un message du président chinois Xi Jinping selon lequel la rencontre de ce dernier avec Kim Jong-un s'était «très bien» passée et que M. Kim avait hâte de le rencontrer. Mais «en même temps et malheureusement, une pression et des sanctions maximum doivent être maintenues à tout prix!», a ajouté M. Trump.