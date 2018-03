Le poseur de bombes du Texas se suicide, cerné par la police

Mark HENRICKS , Cyril JULIEN Agence France-Presse Austin et Washington

L'homme, identifié par les autorités comme Mark Anthony Conditt et âgé de 23 ans, aurait fabriqué au moins cinq bombes artisanales qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en trois semaines à Austin et dans sa région.

Depuis la première explosion, le 2 mars, plusieurs centaines d'agents de la police locale et fédérale étaient sur la trace du «poseur de bombes en série».

Le président Donald Trump, qui avait dénoncé des actes perpétrés par des «malades», a félicité la police mercredi matin. «LE POSEUR DE BOMBES PRESUME D'AUSTIN EST MORT. Beau travail de la police et de tous ceux impliqués», a-t-il écrit sur Twitter.