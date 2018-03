Le secrétaire américain au Trésor critiqué pour ses voyages coûteux

L'organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) dit avoir obtenu les documents officiels montrant «que M. Mnuchin a apparemment abusé de son accès aux avions militaires et non-commerciaux pour des voyages liés à sa fonction mais aussi personnels».

Parmi ces voyages figure notamment celui d'août dernier qui avait déjà soulevé des critiques, lorsque M. Mnuchin et son épouse Louise Linton s'étaient rendus au moment d'une éclipse solaire dans le Kentucky, un État dans le centre-est du pays où l'évènement astral était très visible. Officiellement, le but était de visiter les réserves d'or de Fort Knox.

Ce voyage, et d'autres, avaient donné lieu à une investigation de l'inspection générale du Trésor et un porte-parole du Trésor avait indiqué que le couple Mnuchin rembourserait le gouvernement pour le voyage de Louise Linton.

Selon CREW, «le public n'a toujours pas d'explication raisonnable pour comprendre pourquoi le secrétaire Mnuchin n'a apparemment jamais utilisé d'appareils commerciaux comme l'ont fait ses prédécesseurs, ni pourquoi il a besoin d'un appareil militaire qui peut contenir 120 personnes lorsqu'il voyage en petit comité».

Une porte-parole du Trésor a déclaré qu'«une grande partie du rapport de CREW ne sont que mensonges ou erreurs d'interprétations».

«Même CREW concède que les demandes de voyages soumises par le secrétaire sont «très similaires» à celles soumises par les secrétaires de l'administration Obama», qui a précédé celle de Donald Trump.

Le Trésor souligne que les documents cités sont les mêmes que ceux examinés par l'inspecteur général qui «n'avait pas identifié de violation de la loi, des règlements ou des exigences éthiques».