Trump congédie le secrétaire d'État Rex Tillerson

« En tant que directeur de la CIA, Mike a mérité les éloges des membres de nos deux partis en renforçant notre collecte de renseignements, en modernisant nos capacités offensives et défensives et en tissant des liens étroits avec nos alliés de la communauté du renseignement », a-t-il également déclaré dans un communiqué.

Gina Haspel, une espionne aguerrie

La femme à qui Donald Trump souhaite confier les rênes de la CIA est une espionne aguerrie qui a déjà dirigé une prison de l'agence en Thaïlande, où des terroristes présumés ont été assujettis à une technique d'interrogation brutale que le président appuie.

M. Trump a indiqué sur Twitter mardi que Gina Haspel sera appelée à remplacer Mike Pompeo, qui lui remplacera Rex Tillerson comme secrétaire d'État.

Mme Haspel, qui est actuellement la directrice adjointe de la CIA, a aussi déjà obéi à un ordre de détruire les vidéos de noyade simulée de l'agence; aucune accusation n'a ensuite été déposée après une enquête importante du département de la Justice.

Mme Haspel a connu une longue carrière à l'étranger. Elle a déjà été brièvement responsable d'une prison secrète de la CIA en Thaïlande, où les terroristes présumés Abou Zoubaydah et Abdel Rahim al-Nashiri ont été victimes de noyade simulée en 2002, ont indiqué à l'Associated Press, sous le couvert de l'anonymat, des agents actuels et anciens du renseignement.

La noyade simulée n'est plus utilisée depuis au moins dix ans, et rien ne permet de croire que le choix de M. Trump ouvrirait la porte à son retour.

Mme Haspel a rejoint les rangs de la CIA en 1985.

-Avec Associated Press