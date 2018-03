Prise d'otages dans une maison de retraite de Californie

Mme Iljana confirmait des informations de presse mais n'a donné aucun autre détail.

« La police est à notre maison de retraite de Yountville à la suite du signalement de tirs. La sécurité de nos résidents, employés et de notre communauté est notre principale priorité. Nous avons activé notre protocole d'urgence et coopérons avec la police», a tweeté CalVet.

Le bureau du shérif de Napa s'est contenté d'indiquer sur les réseaux sociaux que « la police intervient à la maison de retraite pour anciens combattants de Yountville. Évitez la zone ». Ses porte-parole n'étaient pas disponible dans l'immédiat.

La police des autoroutes CHP a pour sa part dit avoir des « agents et ressources aériennes sur place travaillant avec les agents du shérif de Napa et d'autres » et qu'une équipe « d'intervention d'urgence » (SWAT) était en route.

D'après le San Francisco Chronicle, l'incident a débuté vers 10 h 30 locales (18 h 30, HE).

Une conférence de presse est prévue à 14 h locales (17 h, HE), ont indiqué les autorités.

Le site internet de l'établissement indique qu'il s'agit de « la plus vaste maison de retraite pour anciens combattants aux États-Unis », où vivent « 1000 anciens combattants âgés ou handicapés ».