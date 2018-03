Le nord-est des États-Unis enseveli sous la neige

Karen Matthews , David Porter Associated Press New York

Certains endroits ont reçu plus de 60 centimètres de neige. Quelque 800 000 personnes sont dans le noir, dont certaines qui le sont depuis la première tempête, vendredi dernier.

Les villes de Montville, au New Jersey, et de Sloatsburg, dans l'État de New York, ont été ensevelies sous 66 centimètres de neige. La ville de North Adams, au Massachusetts, en a reçu 61 centimètres.

La petite ville de Warren, dans l'ouest du Connecticut, devra toutefois déblayer plus de 71 centimètres de neige.

Environ 320 000 personnes étaient privées d'électricité au Massachusetts tôt jeudi, contre 247 000 au New Jersey, 125 000 au Connecticut, 110 000 en Pennsylvanie, 75 000 dans l'État de New York et 50 000 au New Hampshire.