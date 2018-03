Annulations de vols à New York et à Montréal avant la neige

Le nord-est des États-Unis était sous la neige en début d'après-midi mercredi, provoquant l'annulation de plus de 2000 vols dans les aéroports de la région et la crainte de coupures d'électricité pour des milliers de foyers.

Quelque 525 vols - soit près de 42 % du total prévu - au départ ou à l'arrivée de l'aéroport international de JFK avaient été annulés après 12h00, 650 vols - soit 50 % - pour l'aéroport international de Newark, et près de 600 (50 %) pour l'aéroport de LaGuardia, qui relie essentiellement des destinations américaines, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Les aéroports de Boston et Philadelphie étaient aussi affectés, avec des taux d'annulation avoisinant les 20 %.

L'agence qui supervise les trois aéroports new-yorkais, Port Authority, très critiquée pour le chaos qui avait suivi une grosse tempête de neige début janvier, a indiqué que chaque aéroport avait stocké par précaution lits pliants, couvertures, couches et lait pour bébé.

Entre 20 et 33 centimètres de neige étaient attendus sur la ville de New York au total dans la journée, et jusqu'à 50 centimètres dans les régions plus rurales des États de New York, du New Jersey et du Connecticut, a indiqué le National Weather Service (NWS), la météo nationale, qui a revu à la hausse à la mi-journée l'enneigement attendu.

Les températures étaient relativement douces (+2 degrés Celsius à New York) et le NWS prévoyait avant tout «de la neige lourde et mouillée, avec des bourrasques et des inondations sur les côtes».

Les écoles publiques de New York comme les tribunaux ou les services publics étaient ouverts comme d'habitude. Mais dans le New Jersey, le gouverneur Phil Murphy a annoncé dès mardi soir la fermeture des écoles et déclaré l'état d'urgence.

Une telle mesure est fréquente aux États-Unis face aux aléas météorologiques: elle permet de donner la priorité aux véhicules d'urgence et de débloquer des fonds du gouvernement fédéral.

Les gouverneurs de tous les États de la région - New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvanie, Massachusetts - ont demandé aux automobilistes de ne pas circuler, mais sans pour autant l'interdire, comme ils le font souvent en cas de tempêtes plus sévères.

Les transports ferroviaires étaient également perturbés. La compagnie nationale Amtrak a annoncé l'annulation de nombreux trains circulant entre Washington et Boston.

Vendredi, une tempête avait déjà balayé le nord-est des États-Unis, sur une zone plus étendue allant du Maryland au Massachusetts, qui avait fait au moins cinq morts, essentiellement en raison de chutes d'arbres dues aux vents violents qui avaient accompagné de fortes pluies.

Plus de 100 000 foyers avaient été privés d'électricité. Plusieurs milliers d'entre eux étaient toujours sans courant mercredi, et les autorités ont averti de nouvelles coupures possibles à la suite des chutes de neige de mercredi.

La neige ne devait cependant pas durer au-delà de mercredi, selon les prévisions météo, et l'état d'urgence dans le New Jersey devait être levé dans la nuit.

Vols annulés à Montréal-Trudeau

La tempête de neige prévue sur le nord-est des États-Unis force les compagnies aériennes à annuler leurs vols au départ de Montréal en direction de Philadelphie, New York, Hartford et Boston. Peu après midi, une vingtaine de vols au départ de Montréal-Trudeau avait déjà été annulés pour mercredi. Les voyageurs qui ont prévu se déplacer vers cette région des États-Unis doivent vérifier avec leur ligne aérienne ou sur le site d'Aéroports de Montréal.

- Avec Stéphanie Bérubé, La Presse