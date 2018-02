Trump assure qu'il aurait agi pendant la fusillade en Floride

Donald Trump l'a affirmé lundi: il serait intervenu même à mains nues pendant la fusillade dans l'école secondaire de Floride pour empêcher le carnage, point de départ d'un mouvement porté à Washington par de jeunes élèves réclamant des lois plus strictes sur les armes.

«Les accusations qui font de M. Peterson un lâche et qui assurent que sa prestation, vu les circonstances, ne respecte pas le niveau attendu des agents de police sont fausses», a assuré son avocat dans un communiqué.

«Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il aurait agi en leader et aurait cherché à faire acte de courage», a insisté sa porte-parole Sarah Huckabee Sanders.

«Je pense vraiment que je serais rentré là-dedans même sans arme, et je pense que la plupart des gens ici auraient fait pareil», a affirmé le président américain, qui s'est entretenu de la sécurité dans les écoles avec les gouverneurs des 50 États fédérés à la Maison-Blanche.

Lors de sa réunion, le milliardaire a également insisté sur sa volonté de prévenir d'autres drames de ce genre. Pour cela, il entend interdire les «bump stocks», ce dispositif notamment utilisé par Stephen Paddock lors de la fusillade de Las Vegas (58 morts) qui transforme des fusils semi-automatiques en armes automatiques.

«On va en finir avec les bump stocks. Je vais en finir moi-même, et je m'en fiche que le Congrès le fasse ou pas».

Le locataire de la Maison-Blanche s'était déjà prononcé en faveur de cette mesure la semaine dernière, en plus de l'amélioration des contrôles d'antécédents et du relèvement de l'âge légal pour acheter des armes (souvent disponibles à la vente à un plus jeune âge que l'alcool).

Ces annonces marquaient une divergence notable avec les propositions de la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby des armes dont il est proche.

«Grand fan de la NRA»

Le président a cependant réaffirmé très clairement ses liens avec la NRA en expliquant avoir déjeuné dimanche avec son dirigeant Wayne LaPierre.

«Il n'y a pas plus grand fan du deuxième amendement (qui garantit aux Américains le droit de posséder des armes) et de la NRA que moi. Ces gens-là sont géniaux», a-t-il affirmé.

«Tout le monde est d'accord (...) pour faire ce qu'on peut pour protéger les enfants américains», a pour sa part déclaré Mme Huckabee Sanders, assurant que le président écoutait tous les points de vue sur le sujet.

Elle a fait état d'une rencontre prévue mercredi entre le président Trump et des parlementaires démocrates et républicains.