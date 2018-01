Ingérence russe: un document républicain inquiète le FBI

La Maison-Blanche étudie actuellement le contenu du rapport avant de décider s'il doit rester secret mais le secrétaire général de la présidence, John Kelly, a affirmé mercredi à Fox News qu'«il sera publié très rapidement (...) et tout le monde pourra le voir».

Selon Mark Meadows, un républicain radical, il révèlerait «des abus de surveillance de la part du gouvernement» dans l'enquête des agences de renseignement qui avaient conclu à une ingérence de Moscou pendant la campagne électorale.

Pour les démocrates, qui ont voté contre sa publication et rédigé un document soulignant ses incohérences, le rapport est un moyen détourné de discréditer une autre enquête, beaucoup plus embarrassante pour le président, ouverte en mai 2017 par le procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre le Kremlin et l'équipe Trump pour influencer la campagne. Le but des républicains serait d'obtenir le départ de M. Mueller.