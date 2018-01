Démission d'une haute responsable de santé publique pour conflit d'intérêt

Agrandir

Selon Politico, Brenda Fitzgerald, directrice des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, a investi «des dizaines de milliers de dollars dans des titres d'au moins une dizaine de sociétés» dont notamment Japan Tobacco, l'un des plus grands groupes de tabac dans le monde qui commercialise quatre marques de cigarettes aux États-Unis via une filiale américaine.

Photo David Tulis, AP