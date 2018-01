«Liste du Kremlin» : Washington promet d'éventuelles sanctions

Les États-Unis ont publié mardi une liste de personnalités influentes et oligarques russes menacés de sanctions «dans un futur proche», accueillie avec ironie et colère à Moscou où l'on regrette un nouveau coup porté aux relations américano-russes.

Francesco FONTEMAGGI , Anaïs LLOBET Agence France-Presse Washington et Moscou

Cette «liste du Kremlin», comme l'ont surnommée les médias russes, était attendue : le Congrès américain avait réclamé à l'administration de Donald Trump un «rapport détaillé» sur ces personnalités proches du président russe Vladimir Poutine, dans le cadre d'une loi adoptée l'été dernier pour punir la Russie après les accusations d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine, mais aussi pour son attitude en Ukraine.

Mais le Trésor n'a, dans l'immédiat, pas accompagné de nouvelles sanctions ce document de 210 noms (96 hommes d'affaires et 114 responsables politiques), dont le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le premier ministre Dmitri Medvedev, de hauts responsables du renseignement ou des dirigeants d'entreprises publiques, comme le géant de l'énergie Rosneft et la Sberbank.

D'où une réaction mitigée à Moscou.

Vladimir Poutine a dénoncé «un acte inamical» qui «complique les relations russo-américaines, déjà dans un état difficile». Mais, en pleine campagne pour sa réélection en mars, il a ironisé sur le caractère un peu fourre-tout de cette liste, dont il apparaît au final comme le grand absent: «C'est vexant», a-t-il lancé.

La liste comprend de fait toutes les personnalités classées milliardaires en dollars par le magazine Forbes, sans distinction de proximité réelle avec le pouvoir ou de fonction officielle. Un porte-parole du Trésor a reconnu qu'elle s'inspire de plusieurs sources, dont Forbes, mais a souligné qu'un rapport «classé confidentiel», plus complet et plus précis, a également été remis aux parlementaires américains.

L'ancien ambassadeur américain à Moscou Michael McFaul, en poste sous Barack Obama, s'est étonné sur Twitter d'un document qui comporte aussi bien des hommes d'affaires «très proches de Poutine» que d'autres sans liens réels avec le pouvoir: «Visiblement, il n'y a pas eu beaucoup de travail réalisé pour distinguer ces deux catégories».