L'inflation sur un an ralentit un peu en décembre à 1,7% (PCE)

L'inflation sur un an aux États-Unis a un peu ralenti en décembre, selon l'indice PCE publié lundi par le département du Commerce.

L'indice des prix basé sur les dépenses de consommation, mesure préférée de la Banque centrale (Fed) pour observer l'évolution des prix, s'est établi à 1,7% contre 1,8% en glissement annuel en novembre, qui était son plus haut niveau depuis mars.

Sans les prix alimentaires et de l'énergie, la hausse de l'indice s'inscrit à 1,5% comme le mois d'avant.

Sur le mois, l'inflation s'est établie à 0,1% alors que les analystes s'attendaient à +0,2%. Sans les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, elle s'élève à +0,2% en décembre, un peu au-dessus des prévisions des analystes (+0,2%).

Ce nouveau tassement de l'inflation intervient alors que la Réserve fédérale tient une réunion monétaire mardi et mercredi. Les marchés s'attendent à un statu quo sur les taux d'intérêt.

Les dépenses et revenus des ménages augmentent

Les dépenses et revenus des ménages aux États-Unis ont augmenté au même rythme en décembre, décevant un peu les analystes qui tablaient sur des dépenses plus soutenues, mais le taux d'épargne est tombé au plus bas depuis 13 ans.

Selon des données publiées lundi par le département du Commerce, les dépenses de consommation de même que les revenus ont augmenté de 0,4%.

Les analystes s'attendaient à cette progression pour les revenus, mais comptaient sur des dépenses en hausse de 0,6%.

Le taux d'épargne des ménages, tombant à 2,4%, est descendu à son plus bas niveau depuis 2005 montrant que les Américains, portés par l'optimisme de la Bourse et les perspectives de réductions d'impôts, n'hésitent pas à puiser dans leurs économies.

Ils ont notamment acheté davantage de biens durables, du type voitures, réfrigérateurs, télévisions (+0,7%) tandis que les achats de services ont aussi augmenté de façon soutenue à +0,5% comme le mois d'avant.

La progression des revenus disponibles après impôts reste la même depuis trois mois, à +0,3%.