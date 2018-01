Trump s'active pour éviter une paralysie fédérale

Le président Donald Trump était à la manoeuvre vendredi pour forcer la majorité républicaine et l'opposition démocrate à trouver un accord sur le financement de l'État fédéral et éviter un « shutdown », une fermeture partielle des administrations lourde de conséquences.

À la veille du premier anniversaire de son arrivée au pouvoir, l'issue de ce psychodrame récurrent de la politique américaine était désormais entre les mains du Sénat.

Il lui appartient en effet d'adopter d'ici minuit une extension de quatre semaines du budget, jusqu'au 16 février. Un minimum de 60 voix (sur un total de 100) étant nécessaire, les républicains - qui ont 51 sénateurs - ne peuvent se passer des démocrates.

À défaut, le pays vivra son premier « shutdown » depuis octobre 2013, synonyme de chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires.

Mick Mulvaney, directeur du Budget, a estimé vendredi matin à « 50/50 » la probabilité d'un tel scénario.

Signe des intenses tractations en cours à quelques heures de l'échéance, Donald Trump a reçu en début d'après-midi le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer. La Maison-Blanche a également annoncé que le président, qui avait initialement prévu de passer son week-end en Floride pour une collecte de financement, ne quitterait pas Washington vendredi.

La Chambre des représentants a déjà approuvé jeudi soir cette extension provisoire, jusqu'au 16 février, qui finance également pour six ans le programme d'assurance maladie destiné aux enfants pauvres (CHIP), une demande des démocrates. Mais au-delà de cette mesure temporaire, la quatrième depuis septembre, la majorité républicaine souhaite voir adopter un budget 2018 définitif de plusieurs centaines de milliards de dollars qui dope notamment les dépenses militaires, une promesse de campagne de M. Trump qui estime les forces armées sous-équipées après plus de seize ans de guerre ininterrompue.

« Maintenant, on a besoin des démocrates pour que [la loi de financement] soit approuvée au Sénat, mais ils veulent l'immigration clandestine et des frontières faibles », a tweeté Donald Trump, qui dresse depuis plusieurs jours le portrait d'un parti engagé dans une obstruction systématique et stérile.