Des républicains dénoncent les «assauts» de Trump contre la presse

«2017 fut l'année où la vérité - objective, empirique, basée sur des faits - a été plus la plus bousculée et maltraitée dans l'histoire de notre pays, aux mains du personnage le plus important de notre gouvernement», a lancé devant le Congrès le sénateur Jeff Flake, farouche détracteur du locataire de la Maison-Blanche.

Cette virulente charge intervient le jour même où le 45e président des États-Unis devait présenter, si l'on croit son compte Twitter, ses «Fake News Awards».

Ces «récompenses», promises par le dirigeant de la première puissance mondiale aux médias «les plus corrompus et les plus biaisés», devaient initialement être annoncées la semaine dernière mais ont été repoussées.

Le président américain, dont les attaques contre les journalistes «malhonnêtes» sont quasi-quotidiennes, reproche en particulier à ces derniers d'accorder trop d'attention à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion avec la Russie qui est selon lui sans fondement.

Quelques heures avant le discours de M. Flake, un autre sénateur républicain, John McCain, ancien candidat à la présidentielle et figure du Congrès, avait, dans une tribune, appelé M. Trump à arrêter «d'attaquer la presse».