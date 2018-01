Le programme DACA pour les jeunes immigrés «probablement mort», dit Trump

Le président Donald Trump a estimé dimanche que le programme DACA, qui permet à 690 000 jeunes immigrés de travailler et d'étudier aux États-Unis en toute légalité, était «probablement mort».

«DACA est probablement mort parce que les démocrates n'en veulent pas vraiment, ils veulent juste parler et prendre de l'argent dont notre armée a désespérément besoin», a tweeté M. Trump.

«En tant que président, je veux que les gens venant dans notre pays nous aident à être plus forts et grands à nouveau, des gens qui viennent à travers un système basé sur le mérite. Plus de loteries ! L'Amérique d'abord !», a-t-il poursuivi.