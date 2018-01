Donald Trump affirme avoir été mal cité sur Kim Jong-un

Le président américain Donald Trump a accusé dimanche le Wall Street Journal - l'un des quotidiens les plus respectés du pays - de l'avoir délibérément mal cité sur sa relation avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

«J'ai dit "J'aurais une bonne relation avec Kim Jong-un", une grosse différence. Heureusement que désormais nous enregistrons les conversations avec les journalistes et ils savaient exactement ce que j'ai dit et voulais dire. Ils voulaient juste faire les gros titres. Fake news!», a-t-il conclu.

La Maison-Blanche et le journal ont chacun publié sur Twitter l'enregistrement audio de la phrase pendant l'interview et il semblerait qu'effectivement la Maison-Blanche ait raison, même si la phrase n'est pas très audible (en anglais, la différence est mince, entre «I have» et «I'd have»).