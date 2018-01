Trump nie avoir utilisé l'expression «pays de merde»

Le président américain Donald Trump a contesté vendredi avoir utilisé, lors d'une réunion sur l'immigration, l'expression « pays de merde » qui a suscité une vague d'indignation aux États-Unis et à travers le monde.

Jerome CARTILLIER Agence France-Presse WASHINGTON et GENÈVE

C'est, comme souvent, via Twitter et à l'aube que le locataire de la Maison-Blanche a réagi à cette nouvelle polémique sur ses propos, qualifiés de « choquants et honteux » par l'ONU.

S'appuyant sur des personnes présentes lors de la réunion de jeudi à la Maison-Blanche, plusieurs médias américains ont cité le président dénonçant l'immigration en provenance de « pays de merde » tels que Haïti ou des pays africains.

« Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés », a répondu le milliardaire.