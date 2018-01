La Maison-Blanche aurait dit non à un accord de six sénateurs sur l'immigration

Alan Fram, Andrew Taylor

Associated Press

Washington

Trois sénateurs républicains et trois sénateurs démocrates ont affirmé jeudi être arrivés à un accord pour protéger des centaines de milliers de jeunes immigrants de la déportation et pour accroître la sécurité aux frontières. Mais la Maison-Blanche et plusieurs législateurs républicains ont affirmé qu'ils rejetteraient la proposition, plongeant de nouveau la question dans l'incertitude seulement huit jours avant une échéance risquant de paralyser le gouvernement.