Trump dénonce un «livre bidon», son «génie politique» salué

Le débat sur la personnalité du 45e président des États-Unis a été relancé par la publication vendredi du livre du journaliste Michael Wolff Fire and Fury: Inside the Trump White House (Le feu et la colère, dans la Maison-Blanche de Trump).

L'auteur y dresse un portait au vitriol de l'ancien magnat de l'immobilier, affirmant notamment que tout son entourage doute de sa capacité à gouverner. Il pointe notamment son incapacité à se concentrer, ses pertes de mémoire et sa préférence pour la télévision comme source principale d'information.

Michael Wolff a assuré dimanche qu'il n'avait pas eu pour objectif d'écrire un livre délibérément défavorable sur le président. «J'aurais été ravi avec une autre histoire: "Donald Trump, ce président inattendu, va en fait réussir". Mais ce n'est pas ça. Il ne va pas réussir. C'est pire que ce que l'on pensait», a-t-il expliqué lors d'une interview sur NBC.

«Je dois supporter un livre bidon écrit par un auteur complètement discrédité», avait tweeté le président américain plus tôt dans la matinée après s'être qualifié, la veille, de «génie très stable» pour répondre aux accusations sur ces capacités intellectuelles.