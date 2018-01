Trump dénonce un «livre bidon», ses proches saluent son «génie politique»

Le débat sur la personnalité du 45e président des États-Unis a été relancé par la publication vendredi du livre du journaliste Michael Wolff Fire and Fury: Inside the Trump White House (Le feu et la colère, dans la Maison-Blanche de Trump).

L'auteur y dresse un portait au vitriol de l'ancien magnat de l'immobilier, affirmant notamment que tout son entourage doute de sa capacité à gouverner. Il pointe notamment son incapacité à se concentrer, ses pertes de mémoire et sa préférence pour la télévision comme source principale d'information.

«Je dois supporter un livre bidon écrit par un auteur complètement discrédité», a tweeté le président américain dans la matinée après s'être qualifié, la veille, de «génie très stable».