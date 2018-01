Des collaborateurs de Trump dénoncent le livre qui le présente comme inapte

Plusieurs proches collaborateurs de Donald Trump ont assuré dimanche que le président était parfaitement apte à assurer ses fonctions et ont descendu en flammes un livre retentissant qui affirme le contraire.

Simultanément, Steve Bannon, ancien conseiller spécial de Donald Trump, a tenté de se distancer de certaines de ses déclarations citées dans ce livre du journaliste Michael Wolff intitulé «Fire and Fury: Inside the Trump White House» («Le feu et la colère: Dans la Maison-Blanche de Trump»). Des propos qui ont valu à M. Bannon la colère du président qu'il a contribué à faire élire.

M. Trump avait déjà répliqué la veille à cet ouvrage, qui le présente comme intellectuellement limité et instable, en se qualifiant lui-même de «génie très stable». Il a poursuivi sa contre-offensive dimanche. «Je dois me coltiner un livre bidon écrit par un auteur complètement discrédité», a-t-il tweeté.

M. Trump a été soutenu par plusieurs personnalités de son administration qui sont intervenues dans les émissions politiques dominicales des chaînes américaines.

«Le président est un génie politique qui a gagné contre 17 personnes incroyablement talentueuses» lors des primaires républicaines, «qui a renversé la dynastie Bush, qui a renversé la dynastie Clinton», a déclaré sur CNN Stephen Miller, conseiller à la Maison-Blanche.

«Travail de fiction»

M. Miller a qualifié le livre de Michael Wolff de «travail de fiction très mal écrit». Wolff est «l'auteur ordurier d'un livre ordurier», a-t-il lancé.

L'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, a assuré sur ABC News que personne à la Maison-Blanche «ne met en doute la stabilité du président». Elle a fustigé un livre écrit par quelqu'un qui «irait jusqu'à mentir pour avoir l'argent et la gloire».

Sur Fox News, c'est le directeur de la CIA Mike Pompeo qui est intervenu. «Le président est impliqué, il comprend la complexité, il pose des questions difficiles à nos équipes de la CIA» et il est un «fervent consommateur» des comptes rendus de l'agence, a déclaré M. Pompeo.

M. Trump est «tout à fait apte» à la fonction présidentielle et il est «ridicule» de prétendre le contraire, a poursuivi le directeur de la CIA, qualifiant l'image du président qui se dégage du livre de Michael Wolff de «pure fantaisie».

L'auteur dresse un portrait au vitriol de l'ancien magnat de l'immobilier, affirmant que tout son entourage doute de sa capacité à gouverner. Il lui attribue une incapacité à se concentrer, des pertes de mémoire et une préférence pour la télévision comme source principale d'information.

Michael Wolff a assuré dimanche sur NBC qu'il n'avait pas eu pour objectif d'écrire un livre délibérément défavorable sur le président. «J'aurais été ravi avec une autre histoire: "Donald Trump, ce président inattendu, va en fait réussir". Mais ce n'est pas ça. Il ne va pas réussir. C'est pire que ce que l'on pensait», a-t-il déclaré.

Le livre est présenté comme une compilation de confidences rassemblées sur 18 mois auprès de M. Trump et d'environ 200 de ses conseillers pendant la campagne électorale et depuis son élection.

Dans un passage, Steve Bannon déclare que Donald Trump Jr. a commis une «trahison» en rencontrant en juin 2016 une avocate russe qui disait avoir des informations compromettantes sur Hillary Clinton, la rivale démocrate de M. Trump dans la course à la présidence.

Cette sortie a mis en rage M. Trump, qui a accusé son ancien stratège en chef d'avoir «perdu la raison», alors que l'entourage du président est visé par une enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie en vue d'influencer l'élection de novembre 2016 au profit du candidat républicain.

«Un patriote et un homme bien»

M. Bannon a présenté dimanche des excuses alambiquées. «Je regrette que mon retard à réagir aux informations inexactes concernant Don Jr. ait détourné l'attention des succès historiques du président», a déclaré l'ancien conseiller dans un communiqué.

Il a assuré que ses propos visaient en réalité Paul Manafort, ancien chef de la campagne de M. Trump inculpé depuis par le procureur Mueller. «Donald Trump Jr. est un patriote et un homme bien», a déclaré M. Bannon.

M. Trump et les responsables de l'administration tentent depuis la parution des premiers extraits du livre de discréditer Michael Wolff, assurant qu'il n'a jamais interviewé M. Trump à la Maison-Blanche.

Le journaliste, qui dit avoir parlé avec le milliardaire pendant trois heures avant et après son élection, a admis dimanche que M. Trump n'avait «probablement pas pensé que (leurs conversations) étaient des interviews».