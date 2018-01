Donald Trump se qualifie de «génie très stable» mentalement

«Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont été ma stabilité mentale et le fait d'être, genre, très intelligent», a-t-il tweeté dans la matinée, visiblement vexé par l'image dépeinte de lui dans cet ouvrage dont il tenté d'empêcher la sortie.

«Je suis passé d'homme d'affaires TRÈS prospère à grande vedette de la télé et à président des États-Unis (à mon premier essai). Je pense qu'on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie... et un génie très stable en plus !», a-t-il continué, dans un message vindicatif à la tonalité rare pour un dirigeant d'une grande puissance.