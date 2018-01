Une tempête hivernale paralyse une partie des États-Unis

Jusqu'à 45 centimètres de neige étaient attendus dans l'est de la Nouvelle-Angleterre. Des avertissements de blizzard étaient en vigueur, l'état d'urgence a été déclaré dans de nombreux secteurs et plusieurs établissements, dont des écoles et des édifices gouvernementaux, ont été fermés pendant la journée.

Les systèmes de transport ont été paralysés et les autorités ont prévenu la population de ne pas prendre la route.

Quatre personnes sont mortes en Caroline du Nord et du Sud en raison de sorties de route causées par les chaussées enneigées. Un autre décès a été rapporté près de Philadelphie, en Pennsylvanie, lorsqu'un conducteur n'a pas réussi à immobiliser son véhicule au bas d'une côte enneigée et qu'il est entré en collision avec un train de banlieue. Le passager de la voiture est mort dans l'accident.

Les puissantes rafales ont causé des inondations entre le Massachusetts et le Maine, recouvrant les quais, les rues et s'infiltrant dans certains immeubles. La montée des eaux a confiné plusieurs personnes dans leur résidence ou leur voiture.

Plus de 100 000 résidences et commerces ont été privés d'électricité au cours de la tempête. Une centaine de centres pour se réchauffer ont été établis dans 34 villes du Connecticut, qui a mobilisé 634 déneigeuses, en plus des quelque 250 entrepreneurs privés qui travailleront à déblayer la chaussée.

On s'attend à ce que les vents des prochains jours fassent chuter la température sous les -40 degrés Celsius au cours de la fin de semaine.

La ville côtière d'Ocean City, au Maryland, a été affectée par des précipitations importantes de neige et des vents atteignant les 80 kilomètres/heure.

L'est du Massachusetts et la plupart des secteurs du Rhode Island se préparaient à recevoir jusqu'à 45 centimètres de neige, à un rythme de 7 centimètres de l'heure.

La tempête a commencé il y a deux jours dans le golfe du Mexique, frappant de plein fouet la péninsule de la Floride, qui a dû fermer ses écoles et ses commerces.

Des vents soufflant de 80 à 95 kilomètres/heure, qui sont assez forts pour faire tomber des arbres et des fils électriques, sont prévus dans des endroits où des avertissements de blizzard ont été diffusés - soit au Delaware, en Virginie, au Maryland et à certains endroits du New Jersey, de New York et de l'est de la Nouvelle-Angleterre.

Le site internet FlightAware, qui suit les vols en temps réel, a rapporté près de 5000 annulations de vols à travers les États-Unis.

Les aéroports de New York, JFK et La Guardia, ont suspendu tous les vols jeudi après-midi. Au New Jersey, 867 vols avaient été annulés selon les données de midi, jeudi. Ce qui représente 73 pour cent du trafic habituel.

Plusieurs trajets de train entre New York et Boston ont dû être retardés. La liaison entre Washington D.C. et la Virginie a été annulée.

À Boston, les résidants craignaient de vivre des inondations, dans certains secteurs pour la première fois en 30 ans, alors que les eaux ont monté jusqu'à la limite des digues.