Un ex-collaborateur de Trump attaque le procureur spécial

L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a porté plainte mercredi contre le procureur spécial Robert Mueller et le département de la Justice pour avoir outrepassé leur mandat dans l'enquête sur une collusion présumée entre la Russie et l'équipe du candidat républicain qui aurait influencé le scrutin de 2016.

Le clan Trump et le président ont toujours nié les accusations de collusion avec Moscou.

«L'enquête sur M. Manafort est complètement séparée des prérogatives originelles du procureur spécial sur tout lien et/ou coordination entre le gouvernement russe et des individus associés à la campagne du président Donald Trump»», indique la plainte.

M. Manafort, inculpé fin octobre notamment pour blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités de lobbyiste, estime que le département et le procureur adjoint Rod Rosenstein ont donné à M. Mueller une trop grande indépendance dans son enquête. L'ancien directeur du FBI aurait ainsi poursuivi M. Manafort pour ses activités de conseil à l'ancien président ukrainien pro-russe Viktor Ianoukovitch, des faits antérieurs à la campagne électorale.

Mais M. Mueller peut aussi enquêter sur «tout sujet découlant directement ou indirectement» d'une éventuelle collusion, ce qui lui donne de facto les coudées franches. Selon M. Manafort, ce large éventail n'est pas autorisé par le règlement du département de la Justice.

Lobbyiste expérimenté et habitué des cercles politiques de Washington, Paul Manafort a brièvement pris - entre juin et août 2016 - les rênes de la campagne de Donald Trump, avant d'être renvoyé en raison de «conflits potentiels» d'intérêts avec des pays étrangers, selon le président américain.

Avec son ancien associé Richard Gates, il fait l'objet de 12 chefs d'inculpation, parmi lesquels complot contre les États-Unis, blanchiment, fausses déclarations et non déclarations de comptes détenus à l'étranger. Les deux hommes, qui plaident non-coupables, ont été inculpés le 30 octobre et sont depuis assignés à résidence.

Si la plainte est jugée recevable, elle limiterait la possibilité pour M. Mueller et son équipe d'enquêter sur les finances de M. Trump, dont des contrats avec des investisseurs immobiliers russes. En juillet, le président avait estimé que sa situation financière était une «ligne rouge» pour M. Mueller. Et si elle est classée sans suite, elle s'ajoutera à une récente campagne des républicains visant à décrédibiliser les enquêteurs, selon des observateurs.