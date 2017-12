Trump célèbre sur Twitter sa première année à la Maison-Blanche

Donald Trump a ensuite élargi, au-delà de l'économie, la liste de ce qu'il considère comme des promesses de campagne tenues et des accomplissements, évoquant tour à tour la lutte contre le groupe État islamique (EI), les réformes au ministère chargé des anciens combattants (VA), la défense du droit des porter des armes (en se basant sur le deuxième amendement de la constitution des États-Unis), les nominations de magistrats républicains ainsi que sa promesse de renforcer la frontière avec le Mexique.

« Les gens s'en sortent beaucoup mieux maintenant, sans parler de l'EI, VA, les juges, une frontière sûre, le 2e A, les baisses d'impôts & plus ? », s'est réjoui le président américain.

Célèbre pour ses tweets au ton direct, parfois à l'emporte-pièce, qui ont rythmé une campagne électorale sans précédent aux États-Unis puis un début de mandat houleux, Donald Trump avait samedi soir défendu son usage intensif des réseaux sociaux en attaquant de nouveau les grands médias, l'une de ses cibles préférées qu'il accuse de donner des « fausses informations » (« fake news »).

« J'utilise les réseaux sociaux pas parce que j'aime ça, mais parce que c'est la seule façon de combattre une "presse" TRÈS malhonnête et injuste, qu'on qualifie maintenant souvent de médias des fausses informations. Des "sources" bidons et inexistantes sont utilisées plus que jamais. Beaucoup d'histoires et d'articles sont de la pure fiction ! » avait-il affirmé.