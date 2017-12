Séparation envisagée des enfants clandestins de leurs parents

L'administration Trump envisage de séparer les enfants de leurs parents lorsque des familles sont arrêtées sans papier à leur arrivée aux États-Unis, dans le but de décourager l'immigration clandestine, ont rapporté plusieurs médias américains citant des responsables sous couvert d'anonymat.

Le département de la Sécurité nationale (DHS) a «examiné des changements de procédure, de politique, de régulation» pour contrer l'immigration clandestine et certaines mesures «ont été approuvées», a déclaré sans plus de détails Tyler Houlton, porte-parole du DHS, au Washington Post.

Plusieurs responsables du DHS, des services de l'immigration (ICE) et de la Maison-Blanche ont évoqué de façon anonyme au quotidien de Washington et au New York Times une proposition qui viserait les familles.

Actuellement, la présence de mineurs limite légalement la capacité des services migratoires à garder des familles en centres de détention. Les parents et leurs enfants sont généralement libérés rapidement après leur arrestation avec obligation de se présenter ensuite devant un juge.

La proposition évoquée par les responsables viserait à séparer les parents pour pouvoir les garder en détention, tandis que les enfants seraient pris en charge par les services sociaux.

L'idée avait déjà été évoquée en mars par le chef de cabinet de la Maison-Blanche John Kelly, qui était alors secrétaire de la Sécurité intérieure. «On traiterait bien ces enfants pendant qu'on s'occupe de leurs parents», avait-il affirmé sur CNN.

La proposition avait déclenché un tollé et été mise de côté alors que la nouvelle administration semblait remplir ses objectifs avec une baisse record des entrées illégales aux États-Unis en 2017. Les arrestations à la frontière ont toutefois augmenté à nouveau en novembre.

Une autre proposition décrite par le NYT et le Washington Post concerne les mineurs arrivant seuls et pris en charge par un proche se trouvant déjà aux États-Unis.

Il s'agirait dans ce cas de renforcer les contrôles pour voir si les adultes sont en règle avec les services d'immigration. Des descentes pourraient même avoir lieu au domicile d'accueil de l'enfant, a relevé le New York Times, ouvrant la voie à l'arrestation d'adultes en situation illégale dans le foyer.