Promesse tenue: Trump célèbre l'adoption de la baisse des impôts

Mais «les gens vont changer d'avis», assure Paul Ryan. Dès février, les prélèvements à la source baisseront sur les feuilles de salaire. Les familles paieront 1600 dollars d'impôts sur le revenu en moins l'an prochain, en moyenne, selon le Tax Policy Center.

Contrairement à la dernière grande réforme, en 1986, aucun démocrate n'a voté oui. La majorité républicaine a porté seule cet engagement de campagne, restant in fine quasiment unie: seulement 12 des 239 républicains de la Chambre ont fait défection, et aucun au Sénat.

Le texte fiscal inclut aussi une grande revendication conservatrice: la suppression d'une amende qui était imposée par «Obamacare» aux Américains non assurés et qui visait à inciter le plus grand nombre à cotiser. En frappant le coeur de la loi de 2010, les républicains espèrent précipiter son effondrement et forcer les démocrates à coopérer sur un remplacement.

«Nous avons supprimé pour l'essentiel Obamacare», a affirmé Donald Trump.

Le texte inclut aussi l'ouverture de terres protégées de l'Alaska aux forages pétroliers.

Pour les démocrates, la refonte fiscale est effectivement un cadeau de Noël... mais pas pour la classe moyenne.

«La loi fiscale des républicains ne fait que confirmer que le parti républicain est le parti des riches et des entreprises», a dit Chuck Schumer, chef de l'opposition du Sénat.

Maintenant que le dossier fiscal est presque bouclé, Donald Trump a trois jours pour conclure un grand compromis avec majorité et opposition sur le budget.

Si le Congrès ne vote pas de crédits avant vendredi minuit, l'État fédéral devra «fermer», une crise qui gâcherait la fin d'année du dirigeant.

À Bruxelles, la Commission européenne a pris acte de la suppression d'un article qui avait suscité l'inquiétude en Europe pour les filiales installées aux États-Unis. Mais elle s'est inquiétée de deux mesures restantes et potentiellement discriminatoires, se réservant un droit de réponse. «Toute les options sont sur la table», a déclaré Vanessa Mock, une porte-parole de la Commission.