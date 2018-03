Ouragans et incendies: le Congrès américain va voter une aide exceptionnelle

Ces crédits s'ajouteront aux deux premières tranches de 15,25 et 36,5 milliards déjà adoptées dans l'urgence en septembre et octobre, pour un total de près de 133 milliards de dollars pour la saison.

Les élus sont allés bien au-delà des 44 milliards que la Maison-Blanche avait demandés.

Le texte doit encore être adopté, ce qui pourrait être fait avant la fin de la semaine, à l'occasion de votes budgétaires.

Dans le détail, 27,6 milliards iront à l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema), 26,1 milliards iront aux États et aux villes pour la reconstruction, et 12,1 milliards à l'Army Corps of Engineers, le service fédéral qui construit et entretient de grandes infrastructures comme les barrages ou les digues. Le reste est distribué entre l'Agriculture, l'Éducation, la Défense, les Transports et d'autres agences fédérales.

Le Texas, la Floride, la Californie, la Louisiane et les îles de Porto Rico et Virgin Islands seront les principaux bénéficiaires des aides.

L'ouragan Harvey avait frappé le Texas puis la Louisiane fin août; l'ouragan Irma a touché la Floride le 10 septembre, après avoir frappé les Îles Vierges; puis Maria a dévasté Porto Rico le 20 septembre. La Californie a quant à elle subi d'immenses incendies en octobre et fait actuellement face à l'incendie «Thomas», l'un des plus dévastateurs de son histoire.