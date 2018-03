Pas d'accalmie pour l'incendie monstre en Californie

Veronique DUPONT, Cyril JULIEN

Agence France-Presse

Los Angeles et Washington Le sud de la Californie était toujours lundi la proie d'un incendie monstre qui a brûlé plus de 90 000 hectares de terres en une semaine et compte déjà parmi les plus vastes de l'histoire de la Californie, s'approchant dangereusement de la ville côtière de Santa Barbara.

Plus de 6000 pompiers luttaient contre le principal brasier, baptisé «Thomas», qui a poursuivi sa course vers le nord et l'ouest, menaçant les villes de Montecito et Summerland, à près de deux heures au nord de Los Angeles, selon l'agence californienne de lutte contre les incendies, Calfire. «Des vents nord-est en rafales vont pousser le feu et menacer la ville de Santa Barbara», avertissait Calfire dans son dernier communiqué sur l'incendie. Des dizaines de milliers de personnes devaient évacuer la zone, alors que «Thomas» a déjà détruit près de 800 bâtiments et en menace 18 000 autres. «Notre maison est menacée par les flammes, on a dû évacuer nos animaux», a témoigné sur Twitter la présentatrice Ellen DeGeneres, qui habite Montecito, une bourgade du littoral prisée des célébrités. «Le feu s'approche. Les pompiers luttent avec courage. Ça peut aller des deux côtés. Je me prépare à évacuer», a également posté l'acteur Rob Lowe, qui possède une maison à Santa Barbara. Eric Boldt, météorologiste du National Weather Service (NWS) à Los Angeles, a expliqué à l'AFP que même si le vent s'est légèrement apaisé, l'humidité reste quasi nulle et les températures plus élevées que les normales saisonnières, ce qui fait que la moindre étincelle se propage à toute vitesse sur les collines et dans les forêts couvertes d'herbes et bois desséchés. Ces conditions sont «très critiques», estime-t-il. L'incendie «Thomas» n'est encore contenu qu'à 15% et ne cesse de s'étendre, encerclant le village bucolique et touristique d'Ojai et progressant vers la côte et la très chic cité côtière de Santa Barbara. C'est l'incendie «le plus vaste jamais enregistré dans le comté de Ventura en termes de taille, et le cinquième dans l'histoire» de la Californie, ajoute M. Boldt. «Etant donné que nous ne voyons pas de précipitations arriver pour au moins deux semaines, il pourrait devenir le plus vaste dans l'histoire de l'État», précise-t-il.

Agrandir Des pompiers tentent d'éteindre un incendie à Carpinteria, au sud-est de Santa Barbara. AFP