Après l'attentat raté à New York, Trump veut des restrictions migratoires

> Réagissez sur le blogue de Richard Hétu

L'attentat, le deuxième à New York en six semaines, est survenu lundi à proximité d'une des places les plus fréquentées au monde à l'heure de pointe - 07h20 - dans un tunnel reliant deux noeuds-clés des transports new-yorkais que sont Times Square et la gare routière de Port Authority, à l'ouest de Manhattan.

L'attaque n'a fait que trois blessés légers, la bombe n'ayant que partiellement explosé, a expliqué le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, visiblement soulagé d'avoir évité «un de nos pires cauchemars».

«Dieu merci, l'auteur n'est pas parvenu à ses fins», a souligné aussi le maire démocrate Bill de Blasio.

Blessé et brûlé à l'abdomen, l'unique suspect, un homme de 27 ans identifié comme Akayed Ullah, a été rapidement arrêté.

Il portait attaché au corps «un engin explosif rudimentaire», a précisé le chef de la police, James O'Neill. «Il était prêt à mourir», a déclaré un responsable anonyme cité par le New York Times.

L'homme était «influencé» par les groupes djihadistes et avait cherché sur internet comment fabriquer la bombe, a déclaré M. Cuomo. Plusieurs médias ont indiqué qu'Akayed Ullah avait déclaré à la police avoir été inspiré par l'EI.

Il aurait ciblé ce passage souterrain très fréquenté pour ses affiches liées à Noël, qui lui auraient rappelé les attaques perpétrées au nom de l'EI sur des marchés de Noël en Allemagne. Il aurait aussi voulu se venger des frappes américaines contre le groupe djihadiste en Syrie et ailleurs.