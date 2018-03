De la neige tombe sur le sud des États-Unis

Associated Press ATLANTA

Les prévisions évoquaient un mélange hivernal de pluie et de neige dans plusieurs États. Des parties de l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Mississippi ont rapporté des flocons avant l'aube. Les conditions météorologiques ont aussi causé des fermetures dans les Caroline et ont même fait tomber une rare neige dans le sud du Texas.

« C'est la première neige de la saison, et il suffit d'évoquer la neige dans le Sud pour que les gens ressentent un peu de panique », a expliqué le météorologue David Nadler.

Delta Air Lines a annulé 125 vols vendredi, tandis que Southwest Airlines a fait de même pour plus de 40 vols.

Les températures glaciales combinées à l'humidité près du golfe du Mexique ont aussi provoqué une rare chute de neige dans le sud du Texas. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité et on a dénombré plusieurs accidents de la route. Les écoles ont été fermées.

Le service national de météo a annoncé de 1 à 2,5 centimètres de neige dans le sud d'ici vendredi soir. Des avertissements de conditions hivernales ont été lancés pour des secteurs de la Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama, de la Géorgie et des Caroline.

À Atlanta, les rues étaient mouillées au moment où la circulation matinale s'intensifiait, mais les températures demeuraient bien au-delà du seuil de gel. Les prévisions faisaient état d'un mélange de pluie et de neige pour la majeure partie de la journée, puis de neige en soirée.

« Il y a beaucoup d'incertitude en ce moment » quant aux endroits où la neige pourrait tomber et en quelle quantité, a prévenu le météorologue David Nadler.

Le service de météo a indiqué que des accumulations allant jusqu'à 5 centimètres sont attendues dans l'ouest de la Géorgie, au nord-est des montagnes, et qu'elles pourraient atteindre de 7 à 10 centimètres à certains endroits plus élevés.

De la glace noire pourrait aussi recouvrir les routes samedi matin, alors que les températures pourraient descendre jusqu'à -6 degrés Celsius.