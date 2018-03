Donald Trump Jr. interrogé au Congrès sur l'affaire russe

Mais Natalia Veselnitskaya aurait expliqué n'avoir jamais proposé de renseignements de la sorte. «Aujourd'hui, je comprends pourquoi la réunion a eu lieu et pourquoi elle s'est vite terminée, avec un sentiment mutuel de déception et de temps perdu», aurait-elle écrit dans son témoignage, toujours selon NBC News.

En mai 2016, le fils du président a également rencontré Alexander Torshin lors d'un évènement organisé par la National Rifle Association (NRA), le premier lobby des armes américain.

Selon l'avocat de Don Jr., Alan Futerfas, les deux hommes n'auraient fait qu'y échanger «des banalités».

Ces échanges, prises de contact et conversations avec des responsables russes, non rapportés précédemment par l'équipe de campagne du républicain, sont importants pour l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, qui est chargé des investigations sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine de 2016 et les soupçons de collusion entre la campagne de Donald Trump et la Russie.