Trump tronque deux régions protégées de l'Utah

Le président américain Donald Trump a amputé lundi deux «monuments nationaux» de l'Utah, marquant le plus important retour en arrière en la matière en plus d'un siècle.

Le milliardaire a fait le déplacement à Salt Lake City, la capitale de cet État de l'ouest des États-Unis, pour cette annonce: une réduction de 85% du Bears Ears National Monument, créé en décembre 2016 par Barack Obama, et d'environ 45% du Grand Staircase-Escalante National Monument, créé en septembre 1996 par Bill Clinton.

Il a justifié sa décision en expliquant qu'il s'agissait de restituer aux quartiers avoisinant des terres détenues par le gouvernement et de supprimer la main-mise de Washington.

«Les familles et les quartiers de l'Utah connaissent et aiment mieux cette terre et vous savez le mieux comment prendre soin de votre terre», a-t-il déclaré, estimant que ce «lien avec les grands espaces ne devait pas être substitué aux caprices de régulateurs à des dizaines de milliers de kilomètres de là».

Cette initiative pourrait ouvrir la porte à l'exploration d'énergies fossiles ou à d'autres usages commerciaux. Elle soulève également des interrogations sur l'avenir d'autres zones de conservation créées en vertu d'une loi de 1906.

«Cette loi requiert que seulement les plus petites zones nécessaires soient mises de côté pour une protection spéciale en tant que monuments nationaux», a relevé M. Trump, considérant que «de précédentes administrations ont ignoré ce standard et utilisé la loi pour bloquer des millions d'hectares de terres et d'eau sous le strict contrôle du gouvernement».

«Je suis un promoteur immobilier. Lorsqu'on commence à parler de millions d'hectares, je dis «pouvez-vous répéter? C'est beaucoup»», a-t-il poursuivi.

Selon ses détracteurs, les régions concernées abritent plus de 100 000 sites archéologiques y compris de l'art rupestre datant d'au moins 5000 ans et des restes de 21 espèces de dinosaures jusqu'alors inconnues.

L'organisation de protection de l'environnement Friends of the Earth a accusé M. Trump et ses alliés de piller les ressources.

«Donald Trump supervise la plus importante élimination des zones protégées de l'histoire des États-Unis. Démanteler ces parcs est le dernier cadeau de Trump aux intérêts économiques qui ont soutenu sa campagne. Cette action est sans précédent et se terminera devant les tribunaux», a-t-elle indiqué dans un communiqué.