Rumeur de remplacement: «Risible», répond Rex Tillerson

Interrogé sur des informations de presse qui circulent depuis la veille selon lesquelles la Maison-Blanche entend le limoger prochainement voire le pousser à la démission, M. Tillerson s'est borné à répondre: « C'est risible, c'est risible ».

Il s'agit de sa première réaction depuis que le New York Times a rapporté, jeudi matin, que la présidence américaine travaille à un remaniement pour le remplacer par le directeur de la CIA Mike Pompeo « dans les semaines à venir ».

Donald Trump et la Maison-Blanche ont ensuite laissé planer le doute sur leurs intentions, sans démentir fermement une telle hypothèse. « Il n'y a pas d'annonces à ce stade », a seulement commenté la présidence.

Et plusieurs médias américains, dont CNN, ont affirmé que les fuites initiales avaient en fait comme objectif d'humilier Rex Tillerson pour le pousser à la démission.

Le secrétaire d'État « aime son travail » mais « est à la disposition du président », avait dit de son côté jeudi la porte-parole de la diplomatie américaine.

Les relations entre Rex Tillerson, ancien PDG du géant pétrolier ExxonMobil nouveau venu en politique, et Donald Trump sont notoirement difficiles. Les deux hommes ont eu des divergences publiques sur plusieurs dossiers, du réchauffement climatique à l'Iran en passant par la Corée du Nord et la crise du Golfe, et le président a parfois ouvertement rabroué son ministre.

Les rumeurs d'un départ prochain du chef de la diplomatie circulent à Washington depuis l'été.

Rex Tillerson devait déjeuner vendredi à la Maison-Blanche avec le président Trump et le ministre de la Défense Jim Mattis.