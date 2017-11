Des Amérindiens outrés par une «insulte raciste» de Trump

«Ignorance profonde»

«Le droit de déterminer si c'est une insulte appartient à ceux qui ont été insultés, pas à celui qui a prononcé cette insulte», a rappelé le collectif dans un communiqué.

Une responsable de la communauté navajo, Amber Kanazbah Crotty, a pour sa part estimé que les commentaires «maladroits» de M. Trump était «un exemple de plus d'une ignorance systémique et profonde des Amérindiens et de notre droit inhérent à exister et à pratiquer nos modes de vie».

L'histoire de la princesse indienne a été popularisée par le dessin animé de Walt Disney qui transforme en romance la rencontre entre Pocahontas et l'Anglais John Smith, chef de la première colonie de Jamestown en 1607. Baptisée Rebecca, elle a épousé en 1614 un autre Anglais, John Rolfe, avant de mourir en Angleterre, à l'âge supposé de 21 ans.

La presse a également dénoncé une autre insulte faite aux vétérans lors de la cérémonie à la Maison-Blanche. Le pupitre où M. Trump faisait son discours était placé devant un portrait d'Andrew Jackson (1767-1845), l'un des présidents américains préférés de Donald Trump et l'un des plus controversés de l'histoire du pays pour son rôle dans l'expulsion des Indiens d'Amérique de leurs terres dans les années 1830.

Les relations entre les tribus amérindiennes et Donald Trump sont tendues depuis que le président a relancé en mars la construction d'un oléoduc dans le Dakota du Nord, le Dakota Access Pipeline. La tribu sioux de Standing Rock en conteste le tracé qui, selon elle, passe sur des sites sacrés et menace ses sources d'eau potable. Le projet avait été suspendu par l'administration Obama.