Les leaders démocrates boycottent une réunion avec Trump sur le budget

«Étant donné que le président ne croit pas qu'un accord soit possible entre les démocrates et la Maison-Blanche, nous estimons préférable de continuer à négocier avec nos homologues républicains au Congrès à la place», ont déclaré dans un communiqué Nancy Pelosi et Chuck Schumer, chefs des démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat, respectivement.