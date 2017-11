Donald Trump réitère son soutien à Roy Moore

Le président Donald Trump a réitéré son soutien dimanche au candidat Roy Moore, un républicain accusé d'attouchements sur mineures dans l'Alabama il y a plusieurs décennies et qui brigue un siège au Sénat face au démocrate Doug Jones.

« La dernière chose dont nous avons besoin en Alabama et au Sénat est une marionnette de [Chuck] Schumer et de [Nancy] Pelosi », a twitté M. Trump en référence aux chefs de l'opposition démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants.

Sans nommer Roy Moore qui était favori de cette sénatoriale partielle du 12 décembre jusqu'à ce que le scandale d'agression sexuelle ne l'atteigne, le président a poursuivi avec une diatribe contre son opposant Doug Jones.

Ce dernier est « FAIBLE sur la Criminalité, FAIBLE sur la Frontière, Mauvais pour notre Armée et nos supers Anciens combattants », a-t-il détaillé en énumérant d'autres thèmes chers à l'électorat républicain - droit au port d'armes, diminution des impôts - , avant de conclure : « Jones serait un désastre ! ».