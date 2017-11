Civils tués en Irak: un ex-agent de Blackwater sera rejugé

Nicholas Slatten faisait partie d'un groupe de quatre hommes qui circulaient à bord de véhicules blindés et avaient ouvert le feu à la mitrailleuse et jeté des grenades sur un carrefour très fréquenté de Bagdad, en septembre 2007. La fusillade a fait au moins 31 victimes civiles --dont des femmes et des enfants--, tuées ou blessées.

Les quatre agents avaient assuré avoir été la cible de tirs d'insurgés, une affirmation contredite par les témoignages et les procureurs.

La bavure avait suscité un scandale international et Blackwater était devenue le symbole de ces sociétés très controversées accusées d'opérer en pleine impunité sous contrat avec le gouvernement américain.

M. Slatten, 33 ans, accusé d'avoir tiré le premier, avait été reconnu coupable de meurtre et condamné en 2014 à la réclusion à perpétuité.

Les trois autres, Dustin Heard, Evan Liberty et Paul Slough avaient été condamnés à trente ans de prison pour homicide volontaire par utilisation d'une mitrailleuse, considéré comme une circonstance aggravante.

Une cour d'appel a annulé en août la condamnation de M. Slatten --nécessitant la tenue d'un second procès--, ainsi que les peines de prison de ses collègues. Le dossier de ces derniers a été renvoyé pour que de nouvelles sentences soient fixées, qui pourraient être réduites de façon importante.

La cour d'appel a estimé que puisqu'un autre accusé avait avoué avoir ouvert le feu en premier, la condamnation de M. Slatten ne pouvait être maintenue et qu'il devrait être rejugé dans un procès distinct.

Un nouveau procès représente un défi logistique, car des dizaines de témoins avaient été amenés par avion de Bagdad lors du premier jugement.

L'audience de fixation de la date du procès est prévue le 14 décembre. Les autorités statueront également sur la libération de Nicholas Slatten de la prison fédérale en Floride, où il avait été incarcéré après sa condamnation.