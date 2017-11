Afghanistan: des raids américains contre des labos d'héroïne

Selon le général John Nichoslon, l'opération, menée conjointement avec l'armée afghane dans la nuit de dimanche à lundi, a permis de détruire huit laboratoires de transformation de l'opium en héroïne dans le Helmand, la «province du pavot» majoritairement sous contrôle taliban.

«Les raids conduits la nuit dernière vont se poursuivre pour frapper les talibans là où ca fait mal», a averti le général Nicholson, patron de l'opération Resolute Support de l'OTAN en Afghanistan, lors d'une conférence de presse à Kaboul pour présenter cette «nouvelle stratégie» contre le narco-trafic qui finance les talibans.

Les frappes de l'armée américaine ne visaient jusqu'alors que les insurgés eux-mêmes.

La présidence afghane, dans un communiqué, a précisé qu'il s'agissait là d'une première.

La production d'opium a doublé dans le pays en 2017 pour atteindre 9000 tonnes selon l'ONU, confirmant l'Afghanistan comme premier producteur mondial.

«Les réseaux criminels qui soutiennent les talibans sont responsables de 85% de l'héroïne produite dans le monde» a rappelé le général Nicholson, soulignant que cette économie sous-terraine rapporte environ 200 millions de dollars aux talibans et encore davantage quand l'héroïne quitte le pays et accroît sa valeur.

«Nous avons frappé cette économie illégale, visé les laboratoires où ils transforment le pavot en héroïne, les entrepôts de stockage, les lieux où ils gardent leur argent et d'où ils commandent et contrôlent» le trafic, a-t-il détaillé.

En revanche, pas question de cibler les fermiers: «Ils sont otages de leurs dettes et vivent sous la menace des talibans» a-t-il précisé.

Le général américain a expliqué avoir agi «conformément à la nouvelle autorité» que lui confère la nouvelle stratégie de la Maison-Blanche en Afghanistan, où 3000 hommes sont attendus en renfort des 11 000 déjà présents.

Dans un communiqué, la présidence afghane a observé que «la paix et la stabilité en Afghanistan requièrent une véritable lutte contre l'économie criminelle et la production de drogue» alors que l'opium prolifère grâce à l'insécurité et à la présence des insurgés qui contrôlent plus de 40% du territoire.

Sur WhatsApp, un porte-parole des talibans Qari Yosuf Ahmads a cependant moqué «l'administration fantoche qui prétend avoir détruit des centres de production dans le Helmand».

«Il n'y a rien de vrai là-dedans, il n'y avait aucun site de production là-bas», a-t-il affirmé.

Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les surfaces d'opium ont augmenté de 79% cette année au Helmand.