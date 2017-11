Une fusillade fait «environ» 25 morts dans une église du Texas

Albert Gamez Jr, un responsable du comté de Wilson où se trouve la First Baptist Church de Sutherland Springs, a dit à l'AFP avoir été informé d'un bilan de «27 morts et plus de vingt blessés», tout en précisant attendre une confirmation formelle.

Le shérif du comté de Wilson Joe Tackitt a affirmé à la chaîne de télévision NBC qu'«environ 25 personnes» avaient été tuées et au moins dix blessées. Le bilan de 25 morts a également été évoqué par un parlementaire, Vicente Gonzalez, sur CNN.

Si ce bilan était confirmé, il s'agirait d'une des fusillades de masse les plus meurtrières de l'histoire récente des États-Unis.

«Le tireur est mort», a déclaré à l'AFP un porte-parole du bureau du shérif du comté voisin de Guadalupe, précisant qu'il n'y avait pas eu de poursuite entre lui et la police. «Il était dans son véhicule», a-t-il ajouté.

Son identité n'a pas été communiquée et on ignorait tout à ce stade de ses motivations.