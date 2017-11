Bush père dit avoir voté Clinton à la présidentielle

«Je ne l'aime pas. Je ne sais pas grand-chose de lui, mais je sais que c'est un vantard. Et je ne suis pas très excité à l'idée de l'avoir comme dirigeant», a déclaré Bush père dans un entretien en mai 2016 à l'historien Mark Updegrove, pour son ouvrage The Last Republicans en vente à partir du 14 novembre et dont le site internet de CNN a publié samedi des extraits.

Cet ouvrage porte sur les deux anciens présidents Bush. George W. Bush (2001-2009) a également discuté avec l'historien, permettant aujourd'hui de connaître les pensées et réflexions du père, 93 ans, et du fils, 71 ans, pendant la campagne électorale.

Ainsi, lorsque Bush fils apprend la candidature du milliardaire de l'immobilier, il réplique: «Intéressant, durera pas». Et, a expliqué M. Updegrove à CNN, il est surpris de l'investiture de M. Trump à la convention républicaine à l'été 2016.