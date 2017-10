Cyclistes renversés à New York: 8 morts, Bill de Blasio évoque «un acte de terrorisme»

Le bilan s'alourdit à New York alors que les autorités font maintenant état de huit morts et d'une quinzaine de blessés après qu'un homme au volant d'une camionnette eut roulé sur une piste cyclable le long de la rivière Hudson dans le sud de Manhattan, mardi après-midi. Le maire Bill de Blasio a qualifié les évènements «d'acte de terrorisme».

«Sur la base des informations immédiatement disponibles, c'était un acte de terrorisme», a déclaré le maire démocrate, lors d'une conférence de presse sur les lieux de l'accident, au sud-ouest de Manhattan, en présence du chef de la police new-yorkaise et du gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo.

Vers 15h05, le suspect, un homme de 29 ans, au volant d'une camionnette de location a roulé sur un trottoir et une piste cyclable tuant huit personnes et blessant piétons et cyclistes. Le véhicule a aussi heurté un autobus scolaire blessant deux adultes et deux enfants, ont relaté les autorités new-yorkaises.

L'homme est sorti de son véhicule armé de deux fausses armes. Les policiers ont tiré sur le suspect qui est maintenant soigné dans un hôpital du secteur. La course meurtrière se serait tenue sur une distance d'environ une vingtaine de pâtés de maisons.

Le maire de New York a qualifié la «journée de douloureuse» pour tous les New-yorkais et a invité sa population «à demeurer vigilante en ce soir de la fête d'Halloween et de ne pas hésiter à dénoncer peu importe ce qu'ils voient d'inhabituel». «Je vous invite à garder toutes ces familles endeuillées dans vos pensées et prières», a lancé M. Bill de Blasio.

- Avec l'AFP

Plus de détails à venir.