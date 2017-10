Affaire russe: «Aucune collusion!», martèle Trump

Visé par 12 chefs d'inculpation, dont complot contre les États-Unis, blanchiment et fausses déclarations et non déclarations de comptes détenus à l'étranger M. Manafort s'est rendu lundi au bureau du FBI à Washington et devait être présenté à la justice dans la foulée.

>>> Consultez l'acte d'accusation (en anglais)

« Désolé, mais c'était il y a des années, avant que Paul Manafort ne fasse partie de la campagne Trump », a écrit le président américain avant de s'en prendre une nouvelle fois à son ancienne rivale démocrate : « Pourquoi Hillary-la-crapule et les démocrates ne sont-ils pas visés ????? ».