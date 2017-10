Barack Obama convoqué pour être juré à Chicago

Associated Press CHICAGO

Comme tout citoyen américain, même un ex-président a le devoir de se conformer, s'il est convoqué pour devenir juré.

Le juge en chef du comté de Cook, Tim Evans, a indiqué que Barack Obama devra « servir » dans une cause en novembre. On ignore encore s'il s'agira d'une cause criminelle ou civile.

Barack Obama, qui possède une résidence en banlieue de Chicago, recevra une rémunération de 17,20 $ US pour chaque jour de service en tant que juré.