Deux femmes secourues après des mois de dérive dans le Pacifique

«Ils nous ont sauvé la vie», a indiqué Jennifer Appel, citée dans le communiqué, avant d'exprimer sa «gratitude» aux sauveteurs.

Chiens comme humains apparaissent en bonne santé et bien nourris. Jennifer Appel a indiqué qu'ils avaient survécu grâce à des purificateurs d'eau et plus d'un an de réserves de nourriture, notamment des pâtes et du riz.