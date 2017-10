Trump se réjouit mais son équation politique se complique

«Flake et Corker mis à part, la rencontre d'hier avec les sénateurs républicains c'était le grand amour avec ovations debout et idées fantastiques pour les USA!», a-t-il lancé , soucieux de donner l'image d'un parti uni au lendemain de visite au Capitole.

Dans un peu plus d'un an, après les élections de mi-mandat, les deux républicains les plus critiques de la présidence Trump, auxquels il faut ajouter John McCain, auront de fait quitté Washington et n'auront plus la prestigieuse et puissante caisse de résonance du Sénat pour faire entendre leurs voix discordantes.

Déjà à la manoeuvre, l'équipe Trump peut nourrir l'espoir - même si une victoire démocrate ne peut être exclue - de voir arriver au Sénat des élus républicains moins irrévérencieux pour leur succéder.

Mais le spectaculaire épisode de mardi vient rappeler les profondes fractures idéologiques qui traversent le parti républicain et donnent des sueurs froides aux stratèges du GOP à l'approche des élections de mi-mandat, prévues en novembre 2018.

«Il n'y a peut-être pas de place pour un républicain comme moi dans le climat républicain actuel ou le parti républicain actuel», a lancé Jeff Flake, appuyant là où cela fait mal.